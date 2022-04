Basiglio (MI) – Health City Manager: al via il concorso di alta formazione

Ultimo aggiornamento il 12 Aprile 2022 – 18:42

Basiglio (12 aprile 2022) – Fino al prossimo 26 aprile, i cittadini fino ai 35 anni possono candidarsi al corso di formazione per Health City Manager. Riservata a 120 giovani, l’iniziativa è promossa da ANCI – Associazione nazionale Comuni d’Italia, in collaborazione con l’Health City Institute e il progetto Cities Changing Diabetes, di cui il Comune di Basiglio è partner.

L’obiettivo del percorso è fornire competenze di alto valore professionale per la creazione della figura dell’Health City Manager: un profilo innovativo, in grado di guidare le città verso un modello di “Healthy City”, aumentando la capacità amministrativa degli Enti e contribuendo a elaborare soluzioni innovative e inclusive in risposta alle istanze di salute e benessere espresse dai cittadini.

Il percorso si articola in tre singoli corsi di formazione, ospitati rispettivamente dal Comune di Genova, dal Comune di Milano e dal Comune Roma, della durata di 80 ore ciascuno.

La candidatura va presentata entro il 26 aprile 2022 tramite il form al link https://form.jotformeu.com/60803754899369.