Milano: la Polizia di Stato celebra il suo 170° anniversario della fondazione

Oggi a Milano la Polizia di Stato ha celebrato il suo 170° anniversario della fondazione con una cerimonia presso il Teatro Strehler.

Il Questore Petronzi ha salutato gli ospiti ricordando l’attività svolta nel 2021 prima di consegnare, con il Prefetto di Milano dr Saccone, le onorificenze ai poliziotti distintesi nel proprio servizio. Prima dell’esecuzione finale dell’Inno d’Italia a conclusione della manifestazione, sul palco si sono esibiti gli studenti del corso Batteria Pop del Conservatorio Verdi.

“Non smetteremo mai di dire grazie alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che, ogni giorno, instancabilmente, lavorano per garantire sicurezza ai cittadini”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipando a Milano alle celebrazioni del 170esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

“Sono fermamente convinto – ha aggiunto il governatore – che la presenza della Polizia di Stato e, più in generale, delle ‘divise’ nelle nostre strade sia uno dei maggiori deterrenti alla criminalità. E per questo, a tutti i livelli, bisogna lavorare per riconoscere in concreto l’elevato valore della loro professionalità e incrementare il numero degli agenti”.

A Roma Mattarella alla cerimonia per il 170° anniversario di fondazione della Polizia di Stato

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia celebrativa del 170° anniversario di fondazione della Polizia di Stato che si è svolta sulla terrazza del Pincio a Roma. Il Capo dello Stato, dopo aver ricevuto gli onori militari, ha passato in rassegna il reparto d’onore schierato con Bandiera e Banda, accompagnato dal Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese e dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, Lamberto Giannini.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Prefetto Lamberto Giannini, Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, il seguente messaggio:



«“Esserci sempre”, il motto che ispira le celebrazioni del 170° anniversario di fondazione della Polizia, coglie pienamente la vocazione della Polizia di Stato a essere interprete, con logiche di prossimità, dei compiti affidati dalla Repubblica al Corpo, a garanzia della tutela delle libertà dei cittadini.

Affermazione della legalità, contributo alla coesione sociale, come testimoniato, di recente, anche dall’importante apporto offerto nell’inedito contesto della pandemia, sono il quotidiano vissuto dell’azione della Polizia sul territorio. La gestione del fenomeno migratorio e delle emergenze umanitarie, come quella che ora interessa la popolazione dell’Ucraina, accanto ai compiti di Polizia di Frontiera, evidenzia un ruolo cruciale nel favorire soccorso, assistenza e integrazione.

Nella fase di rilancio del Paese, risulta ora decisivo l’impegno affinché la ripresa economica, favorita dall’afflusso di ingenti risorse europee, non sia inficiata dai tentativi di infiltrazione criminale e da forme diffuse di illegalità.

Essenziale in questa battaglia risulta la sinergia con le altre Forze di Polizia, le istituzioni locali e gli altri attori delle comunità locali, nell’ottica di una sicurezza partecipata.

Il contrasto al terrorismo e la promozione della sicurezza informatica rappresentano ulteriori sfide, da raccogliere in collaborazione con le Forze di Polizia di altri Paesi.

Nel rendere omaggio al sacrificio di quanti operano quotidianamente e alla memoria di chi ha pagato con la vita la funzione di garanzia di rispetto della legge e di sicurezza della società, esprimo alle donne e agli uomini della Polizia, e alle rispettive famiglie, la riconoscenza e la vicinanza della Repubblica».

