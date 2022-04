Piazza XXIV Maggio. La quercia di Milano sta per morire

Ultimo aggiornamento il 12 Aprile 2022 – 14:35

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 aprile 2022 – L’imponente quercia rossa, che domina piazza XXIV Maggio, in zona Ticinese, sta per morire. E’ nata nel 1895 e fu trapiantatata qui nel 1924 dall’Ingegner Giunio Capè per celebrare il ritorno dal fronte della Prima Guerra Mondiale di suo figlio Giuseppe e a memoria di tutti i soldati morti. Qui su una targa c’è scritto “Ai caduti per la Patria del rione Ticinese-Lodovica”.

La famiglia, dopo la morte dell’ingegner Capè, la donò al Comune di Milano con l’impegno di prendersene cura.

Secondo il professor Francesco Ferrini, esperto del Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali dell’università degli Studi di Firenze consultato dal Comune, l’albero è, tristemente ma semplicemente, arrivato alla fine del suo ciclo vitale. “Qualunque intervento conservativo potrà mantenerlo in vita solo per qualche anno”, ha spiegato l’assessora Grandi su Facebook.

