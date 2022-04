 Lissone. 25 Aprile 2022: le iniziative a Lissone per il 77° Anniversario della Liberazione

Ultimo aggiornamento il 13 Aprile 2022 – 11:32

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 13 aprile 2022 – Per celebrare il 77° Anniversario della Liberazione l’Amministrazione Comunale di Lissone organizza una serie di momenti commemorativi.

Lunedì 25 aprile 2022 la cerimonia istituzionale alla presenza del sindaco Concettina Monguzzi prenderà avvio alle ore 8 nel quartiere Bareggia con la celebrazione della S. Messa nella Chiesa S. Antonio Maria Zaccaria e la successiva deposizione della corona al Monumento dei Caduti.

Poi il corteo si sposterà in centro città presso la Chiesa della Madonna Addolorata (Piazza Maria Bambina) dove alle 9.45 si terrà la S. Messa e al termine della liturgia avrà luogo presso il Cimitero cittadino la deposizione delle corone in memoria ai Caduti. Queste fasi rievocative saranno accompagnate dal Corpo Bandistico S. Cecilia.

Dalle 11.15 la cerimonia si sposterà in luoghi rappresentativi della città per il ricordo di alcune vittime lissonesi cadute per la libertà.

La cerimonia istituzionale, alla quale sono invitati a partecipare tutti i cittadini, si concluderà in piazza Libertà dove dalle 11.30 inizieranno i discorsi commemorativi dedicati alla ricorrenza del 25 Aprile.

Si inserisce tra le iniziative celebrative del 77° Anniversario della Liberazione la presentazione degli elaborati multimediali realizzati dai ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore G. Meroni di Lissone per il concorso “Sulle Ali della Libertà: Donne e Uomini che hanno dato la propria vita per la libertà”, promosso dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Monza e Brianza, qui in collaborazione con la sezione lissonese.

Sabato 23 aprile, dalle ore 10, a Palazzo Terragni, alla presenza delle autorità comunali e scolastiche, oltre che dei referenti di ANPI Monza e Brianza e Lissone, gli studenti delle classi quinte dell’indirizzo tecnico Grafica e Comunicazione della scuola G. Meroni esporranno gli elaborati multimediali creati per il concorso “Sulle Ali della Libertà” e focalizzati su alcuni partigiani lissonesi che hanno partecipato attivamente alla liberazione dal nazifascismo. L’iniziativa, finalizzata a valorizzare il contributo portato alla causa della libertà dall’azione dei partigiani, prevede la proiezione dei cortometraggi Storia di una partigiana in ricordo di Carlotta Molgora, Sopra al cuore in memoria di Pierino Erba, Baci baci baci dedicato ad Arturo Arosio.

L’evento ad ingresso gratuito è aperto alla cittadinanza, nel rispetto delle norme di prevenzione Covid in vigore.

Per trasmettere il valore e ricordare l’importanza della ricorrenza del 25 Aprile, indelebile giorno della storia d’Italia che segnò nel 1945 la liberazione dal nazifascismo, si invitano i cittadini lissonesi ad esporre la bandiera tricolore in corrispondenza dell’Anniversario.