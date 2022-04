“Ben Essere Donna” a sostegno delle donne in difficoltà presso il Consultorio di Bollate

Ultimo aggiornamento il 14 Aprile 2022 – 13:13

Un progetto tutto al femminile per promuovere la salute tra chi vive situazioni di disagio

(mi-lorenteggio.com) Garbagmate, 14 aprile 2022. L’Asst Rhodense promuove il progetto “Ben Essere Donna” per sostenere, attraverso il confronto di esperienze e vissuto, chi sta vivendo un momento di difficoltà. Una serie di incontri dedicati a coloro che provengono da contesti relazionali fragili o inadeguati a creare stabilità e motivazione nei percorsi di crescita. Il progetto “Ben Essere Donna” vuole essere uno strumento d’aiuto, inteso come affiancamento e allenamento per potenziare le proprie capacità nel superare eventuali momenti di crisi personale, lavorativa o genitoriale. Il gruppo, finalizzato a promuovere stili di vita sani sostenendo l’empowerment, è condotto da una psicologa e da un’assistente sociale. L’iniziativa della Unità Operativa di Tutela della Famiglia, organizzata dal Consultorio di Bollate, avrà come primo step la presentazione dei partecipanti a cui seguirà un secondo appuntamento che avrà come tema “Essere donna nella coppia”. Il ruolo familiare sarà invece l’argomento in discussione per il terzo incontro che avrà come titolo “Essere figlia, essere madre” mentre “Donna ed autonomia” sarà stimolo di discussione, e confronto, durante l’ultimo appuntamento.

Per prenotare è possibile telefonare al Consultorio di Bollate chiamando il numero 02 99430.5041/5040. La partecipazione agli incontri è gratuita.

V.A.