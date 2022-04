COMO. LOCATELLI: PROGETTO ‘GIARDINO DELLA SPERANZA’ DI ANMIL È OMAGGIO A VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO

Ultimo aggiornamento il 14 Aprile 2022 – 17:07

(mi-lorenteggio.com) Como, 14 aprile 2022 – Un ‘Giardino della Speranza’ promosso da Anmil (Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) con un monumento, realizzato dallo scultore comasco Ivano Rota, sarà installato nelle vicinanze dello stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’.

Alla presentazione del progetto, ospitata all’Utr Insubria, sede di Como, ha partecipato l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia, Alessandra Locatelli.

“Si tratta di un monumento di grande importanza per la città – ha commentato l’assessore Locatelli – perché vuole essere un tributo a tutte le vittime degli incidenti sul lavoro che in Italia, purtroppo, sono ancora moltissime. Solo del 2021 in Lombardia sono state oltre 87.000 le persone rimaste ferite e 116 quelle morte sul posto di lavoro”.

“Il monumento – ha sottolineato l’assessore – evoca il ricordo di queste morti che dobbiamo fare il possibile per evitare e allo stesso tempo vuole essere un riconoscimento all’impegno di associazioni e istituzioni che insieme devono attuare politiche di prevenzione sempre più forti e incisive, partendo dalla sensibilizzazione delle giovani generazioni su un tema complesso e drammatico quale è quello della sicurezza sul lavoro”.

“Ci tengo a ringraziare tutti coloro che sono qui presenti, perché solo lavorando in rete – ha aggiunto l’assessore – potremo arginare questa grave emergenza relativa alle morti sul lavoro”.

“Regione Lombardia – ha concluso l’assessore Locatelli – da anni è in prima linea per garantire la sicurezza nel mondo del lavoro e continuerà a tenere alta la guardia e ad operare per estendere modelli virtuosi volti a ridurre gli infortuni”.