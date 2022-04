GIU’ LE MANI DAL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Ultimo aggiornamento il 14 Aprile 2022 – 11:25

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 aprile 2022. “Vogliono mettere le mani sul Parco agricolo Sud Milano con la scusa di renderlo più vicino ai Comuni e alle aziende agricole del territorio”, così commentano Michela Palestra, Vicesindaca della Città metropolitana di Milano e Daniele Del Ben, Presidente del Parco Agricolo Sud Milano, le indiscrezioni apparse nei giorni scorsi sugli organi di informazione circa il progetto di legge teso a modificare la governance del Parco sottoscritto da alcuni capigruppo in consiglio regionale. “Il Parco Agricolo Sud Milano è il parco periurbano più grande d’Europa e un gioiello che tutela l’agricoltura locale e il suo

ambiente, e questo grazie all’impegno profuso in questi anni dalla Città metropolitana di

Milano, che ha lavorato e lavora a stretto contatto con i Sindaci e gli operatori economici

del territorio. Per giustificare un’operazione politica molto discutibile, abbiamo letto che la

gestione del Parco sarebbe “disastrosa” senza però che sia mai stata presentata

un’argomentazione di merito a supporto di queste affermazioni. Aggiungono poi che se il

Parco finisse nella mani della Regione sarebbero garantite maggiori risorse economiche,

ma non spiegano per quale motivo in questi anni Palazzo Lombardia non abbia dato alla

Città metropolitana di Milano quanto necessario a rendere ancora più efficace il Parco

Agricolo Sud Milano.

Palestra e Del Ben sono rammaricati: “La storia che raccontano secondo cui i sindaci e il

territorio avrebbero espressamente chiesto loro di intervenire, anche qui senza mai dire

chi e quando, è una palese mistificazione della realtà. Inoltre vogliono imporre un Direttore

cosa che non avviene in nessun altro parco lombardo dove invece è nominato dal

Presidente una volta sentito il consiglio di gestione. Ci chiediamo se questo accanimento

verso il Parco Agricolo Sud Milano non sia da attribuire anche al sostegno dato in questi

anni dalla Città metropolitana ai territori che avevano espresso riserve sulla TOEM e la

Vigevano Malpensa che avrebbero ferito indelebilmente il territorio. Non possiamo che

esprimere il nostro rammarico e la strenua opposizione a qualsiasi ipotesi di cambio di

governance che non veda il coinvolgimento della Città metropolitana, dei sindaci e dei

operatori economici del territorio”.

V.A.