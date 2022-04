Milano. Gravissimo 21enne trovato con ferita di arma da taglio al torace in via Russolo

Ultimo aggiornamento il 14 Aprile 2022 – 12:59

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 aprile 2022 – Intorno alle ore 11.35 di oggi, in via Luigi Russolo 5, in zona Santa Giulia, un ragazzo di 21 anni, per motivi in fase di accertamento, è stato trovato a terra con ferite al petto, causate da un’arma bianca.

Soccorso dal personale sanitario di un’automedica e da quello di un’ambulanza, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano.

Durante il trasporto in ospedale aggravamento della situazione con arresto cardio circolatorio. Ospedalizzazione con manovre di rianimazione in corso.

Redazione