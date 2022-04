MILANO. IN PIAZZA SICILIA UNA QUERCIA IN MEMORIA DI GIOVANNI MOLLO

Ultimo aggiornamento il 14 Aprile 2022 – 17:10

INSEGNANTE, GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA E VOLONTARIO DI GAIA ANIMALI & AMBIENTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 aprile 2022 – I volontari di Gaia Animali & Ambiente, di cui Giovanni Mollo è stato un collaboratore, hanno piantato una giovane quercia assieme a dirigenti, insegnanti e alunni dell’istituto ICS Umberto Eco, dove insegnava, e con il Municipio 7.

La piantumazione della piccola quercia -di 6 anni d’età e 2 metri di altezza- è avvenuta nel cortile dell’ICS Umberto Eco in piazza Sicilia 2, dove Mollo trasmetteva ai suoi alunni la passione per la tutela dell’ambiente e degli animali.

Erano presenti Edgar Meyer e Stefano Apuzzo, presidente e portavoce di Gaia Animali & Ambiente, colleghi insegnanti, alcuni alunni, la moglie e le Guardie Ecologiche Volontarie che Mollo coordinava con passione.

“La quercia è un albero che ha in sè il senso della completezza e dell’eternità. Siamo certi che Giovanni apprezzerebbe…”, è l’augurio degli amici di Gaia Animali & Ambiente.

“Nella nostra esperienza di volontari ecoanimalisti e di amministratori pubblici sui temi dell’ambiente e della tutela animale”, hanno sottolineato Meyer e Apuzzo, “abbiamo incontrato tante persone che si lamentavano, tante che chiedevano aiuto e purtroppo meno che si mettevano a disposizione. Giovanni Mollo è stata una di queste: sempre propositivo, sempre concreto, sempre teso verso il miglioramento delle cose…L’entusiasmo e la voglia di fare lo caratterizzavano. Esattamente un anno fa, per il maledetto virus, quella parte società che si preoccupa di tutela dell’ambiente e di diritti animali è diventata più povera…e le Guardie ecologiche volontarie hanno un grande riferimento in meno. Ringraziamo Giovanni per essere stato dalla parte giusta”

“La piccola quercia crescerà, come i suoi alunni, e diventerà un condominio per uccelli, insetti, biodiversità. Nello spirito di Giovanni”, ha concluso Meyer.

Redazione