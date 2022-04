Abbiategrasso. Firmato il contatto con A2A: parte il completo rifacimento dell’illuminazione pubblica

Ultimo aggiornamento il 15 Aprile 2022 – 13:32

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO 15/04/22 – Firmato il contratto tra il Comune di Abbiategrasso e A2A Srl per l’illuminazione pubblica. Da oggi la gestione dell’illuminazione cittadina passa da Enel ad A2A che si metterà al lavoro per sostituire i circa 4mila punti luce con impianti a led, oltre ad altri interventi accessori nell’ottica di una maggiore sicurezza con passaggi pedonali illuminati ed innovazione tecnologica.

“Soddisfatti di poter partire con questo grande progetto come ci eravamo prefissati, pur consapevoli del ritardo dovuto al percorso burocratico e al fermo dei due anni di Covid – commenta il sindaco Cesare Nai -. Ora partiranno gli interventi per sostituire l’illuminazione pubblica della città, rendendola più efficiente e con un forte risparmio energetico. Ci è stato assicurato che i lavori inizieranno nel mese di maggio e saranno completati in 240 giorni. A2A si è inoltre resa disponibile a illustrare pubblicamente i contenuti del progetto”.

“Sono contento di aver raggiunto questo obiettivo, che costituisce un momento storico per la nostra città” conclude l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Albetti.

V.A.