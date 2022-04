Cusago. Incidente a Monzoro, deceduto 64enne caduto da moto

Ultimo aggiornamento il 15 Aprile 2022 – 23:08

(mi-lorenteggio.com) Cusago, 15 aprile 2022 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.05, in via Guglielmo Marconi a Monzoro, un motociclista di 64 anni, per cause in fase di accertamento, forse per un malore, è caduto dalla moto sulla quale viaggiava, riportando diverse contusioni. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Como, ed è giunta un’ambulanza della Croce Verde Trezzano. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è deceduto.

V. A.