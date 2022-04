Milano. “Premio Impresa e Lavoro” e “Premio Impresa e Valore”, si possono inviare le candidature fino a giovedì 5 maggio

Ultimo aggiornamento il 15 Aprile 2022 – 17:24

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2022 – Nuovi termini per partecipare ai bandi per il “Premio Impresa e Lavoro” e per il “Premio Impresa e Valore”: è possibile per le imprese di Milano Monza Brianza Lodi inviare le candidature alla Camera di commercio fino a giovedì 5 maggio per partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà il prossimo 2 ottobre al Teatro alla Scala. Informazioni al link.

Il “Premio Impresa e Lavoro” celebra imprese e lavoratori che con la propria costanza contribuiscono a far crescere il tessuto economico del nostro territorio. Possono candidarsi imprese con almeno 25 anni di attività e lavoratori con 20 anni di continuità aziendale. Il “Premio Impresa e Valore” valorizza le storie di imprenditori e imprenditrici che guardano al futuro con intelligenza e nuove idee. Si tratta di innovatori e innovatrici che investono su tecnologie, risorse e capacità in modo originale per sviluppare connessioni positive ed efficaci con la propria comunità di riferimento.

