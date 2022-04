Powervolley Milano torna in campo: al via i play off quinto posto con il derby lombardo

Ultimo aggiornamento il 15 Aprile 2022 – 17:53

(mi-lorenteggio.com) Monza, 15 aprile 2022 – Torna in campo l’Allianz Powervolley per i play off 5° posto che mettono in palio un posto in Europa per il prossimo anno. Domani sera (h 20:30 in diretta su Volleyballwordl.tv) i meneghini tornano tra le mura amiche dell’Allianz Cloud per sfidare Monza nel primo di 5 match in 18 giorni (escluse semifinale e finale) in un girone di sola andata.

Parte dal derby nella vigilia di Pasqua il nuovo mini torneo che metterà alla prova Piano e compagni: obiettivo della stagione per la società del presidente Fusaro arrivare in fondo ai play off per tentare di gareggiare alla prossima CEV Challenge Cup, conquistata la scorsa stagione regalando a Milano e alla società il primo titolo della giovane storia del club. Dopo l’uscita di scena dai quarti di finale dei play off scudetto per mano di Modena, gli uomini di Piazza hanno avuto un buon margine di recupero per caricarsi e per spostare il focus sui playoff 5° posto. Si gioca un girone di sola andata, a cui seguiranno semifinali e finale in gara secca, con il calendario della pool che è stato compilato secondo il criterio del girone di sola andata “a orologio”. Primo avversario degli ambrosiani sarà Monza: i precedenti in questa regular season vedono i meneghini imporsi sui brianzoli sia all’andata che al ritorno, ma la soglia dell’attenzione deve rimanere alta perché la formazione di coach Eccheli sarà un ostacolo tutt’altro che semplice da superare. Dopo la vittoria della CEV Cup, infatti, anche la Vero Volley ha subìto l’eliminazione nei quarti di finale di play off contro Civitanova in gara 2. Per Milano e per coach Piazza l’approccio sarà sempre di quelli importanti, perché il gruppo ha dimostrato di poter puntare sempre più in alto e di volersi ritagliare un posto in Europa nella terza competizione in ordine di importanza, nel roster meneghino il tecnico di Milano recupera anche il proprio centrale francese Barthèlèmy Chinenyeze, di cui ha dovuto fare a meno durante la serie dei quarti di finale con Modena. Smaltita la delusione dell’eliminazione nei playoff scudetto, si apre un nuovo capitolo con vista Europa per chiudere al meglio la stagione.

DICHIARAZIONI

Nicola Daldello (Allianz Powervolley Milano): «Giochiamo questi play off 5° posto con tutte le nostre energie per riuscire ad arrivare in fondo, questo è il nostro obiettivo. Affrontiamo Monza che è una squadra che sta giocando molto bene, che ha fatto un finale di campionato in crescendo e che ha vinto la Coppa CEV. Noi scenderemo in campo per iniziare questo girone con una vittoria, giocandoci le nostre carte. Sappiamo che loro punteranno molto sulla battuta, ma noi stiamo bene, abbiamo un buon livello di gioco e contiamo di fare una bella prestazione di squadra. In queste due settimane senza gare abbiamo lavorato per recuperare un po’ le energie, ci siamo allenati bene e siamo pronti per affrontare questo match».

PRECEDENTI

Le due squadre si sono incontrate già 20 volte. 12 successi per Milano, 8 successi per Monza.

EX

Nicola Daldello a Monza nel biennio 2015/16-2016/17; Gianluca Galassi a Milano biennio nel 2016/17-2017/18.

COME VEDERE LA PARTITA

La partita delle ore 20:30 tra Milano e Monza sarà visibile in diretta sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv, con il commento di Lorenzo Castiglia.

PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Porro-Patry, Ishikawa-Jaeschke, Piano-Chinenyeze, Pesaresi (L). All. Piazza.

Vero Volley Monza: Orduna-Dzavoronok, Galassi-Beretta, Katic-Davyskiba, Federici (L). All. Eccheli.

Arbitri: Zavater, Braico (Rusconi)

Impianto: Allianz Cloud, Milano