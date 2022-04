Ultimo aggiornamento il 15 Aprile 2022 – 23:18

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 15 aprile 2022 – Solo un po’ spaventato per la disavventura, ma Indy è sano e salvo. Un cane, rimasto incastrato in un canale di irrigazione, è stato soccorso nella mattinata di oggi a Vellezzo Bellini dal nucleo USAR (Urban Search And Rescue) del comando dei Vigili del fuoco di Pavia.