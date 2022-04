Vizzolo Predebissi. Incidente auto monopattino, 17enne in codice rosso al Niguarda

Ultimo aggiornamento il 15 Aprile 2022 – 17:40

(mi-lorenteggio.com) Vizzolo Predabissi, 15 aprile 2022 – Intorno alle ore 13.20 di oggi, lungo la Strada Provinciale 39, all’altezza dell’incrocio con viale Sanmazzano, un veicolo, condotto da una donna di 50 anni, e un monopattino, guidato da un ragazzo di 17 anni, si sono violentemente scontrati. Per l’impatto e la conseguente caduta a terra, il ragazzo è apparso subito in condizioni gravissime: sul posto è atterrato l’elisoccorso, il cui personale medico, lo ha trasferito d’urgenza e in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, mentre, la conducente dell’altra vettura, è stata trasportata in codice verde con un’ambulanza della Croce Bianca di Melegnano all’ospedale di Melegnano. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno fatto tutti i rilievi per accertare l’esatta dinamica e le responsabilità.

V. A.