Abbiategrasso Elezioni. Tarantola sollecita un confronto pubblico tra candidati a sindaco

Ultimo aggiornamento il 16 Aprile 2022 – 15:00

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 16 aprile 2022 – La lista civica “Ricominciamo Insieme” con candidato a sindaco Luigi Alberto Tarantola alle elezioni amministrative di Abbiategrasso del 12 giugno 2022, dopo essere stata la prima ad ufficializzare il candidato, adesso propone sempre per prima e insieme alla lista “Giovani per Abbiategrasso”, un confronto pubblico tra i candidati a sindaco delle diverse coalizioni, in un luogo e con un moderatore da concordare, al fine di fare conoscere ai cittadini le diverse proposte per il futuro della città e in particolare le singole posizioni su temi come: raddoppio ferroviario; parco commerciale; recupero aree dismesse; politiche per i giovani; sicurezza urbana.

«L’augurio è che la risposta sia positiva da parte di tutti i candidati a sindaco e che questo primo e necessario confronto pubblico possa avvenire il prima possibile. – afferma Luigi Alberto Tarantola – Preso atto che finalmente, dopo qualche mese di attesa, anche le altre forze in campo sono riuscite a scegliere e a presentare il proprio candidato è giunto il momento di iniziare a dibattere in pubblico nel segno della concretezza tipica di questo territorio».