ANGERA. INCENDIO BOSCHIVO: CANADAIR IN AZIONE SUL MONTE SAN QUIRICO – VIDEO

Ultimo aggiornamento il 16 Aprile 2022 – 14:45

(mi-lorenteggio.com) Angera, 16 aprile 2022 -Prosegue da ieri pomeriggio l’intervento dei Vigili del fuoco per spegnere il vasto incendio che sta interessando la vegetazione nel comune di Angera, nel varesotto.

Diverse le squadre impegnate per fronteggiare le fiamme attive su più fronti e per proteggere alcune abitazioni presenti nell’area e già precedentemente evacuate.

Da stamattina stanno operando tre Canadair arrivati dalle basi di Genova e Roma e due elicotteri del servizio antincendio regionale.

Impiegati anche i droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) che hanno monitorato la situazione dall’alto, fornendo indicazioni sull’evoluzione dell’incendio.