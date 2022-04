Gravissimo incidente frontale lungo la Vigevanese a Ozzero, cinque coinvolti e tre elisoccorso – FOTO

Ultimo aggiornamento il 16 Aprile 2022 – 21:28

(mi-lorenteggio.com) Ozzero, 16 aprile 2022 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.40, lungo la Vigevanese all’altezza del curvone in località Soria Vecchia, due veicoli, per cause in fase di accertamento si sono violentemente scontrati. Sul posto sono giunti tre elicotteri dell’elisoccorso, uno proveniente da Alessandria, uno proveniente da Como e uno da Bergamo, oltre a due automediche, due ambulanze dell’Ata Soccorso e una della Croce Azzurra di Abbiategrasso.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che oltre a fare i rilievi, hanno messo in sicurezza deviando il traffico temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso. Cinque le persone coinvolte, due uomini e tre donne. Due feriti sono stati trasportati in elicottero in ospedale a Vigevano in codice giallo. Altri tre sempre in ospedale, in codice giallo.

V. A.