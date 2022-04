Milano. ATM: gli orari dei mezzi pubblici a Pasqua, Pasquetta e 25 aprile

Ultimo aggiornamento il 16 Aprile 2022 – 15:08

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 aprile 2022 – I mezzi a Pasqua e altre cose da sapere:

Orari dei mezzi a Pasqua, Pasquetta e 25 aprile

Il 16 aprile le linee 38, 39, 55, 89, 171, 175, 176, NM1, NM2, NM3 e le linee suburbane (senza corse scolastiche) seguono l’orario del sabato. Le linee 172 e 174 non fanno servizio. Tutte le altre linee seguono l’orario festivo. Le linee metropolitane seguono il normale orario del sabato.

Il 17, 18 e 25 aprile tutte le linee seguono il normale orario dei giorni festivi.

Il 17 e 18 aprile sono chiusi tutti gli ATM Point. Il 25 aprile sono aperti gli sportelli di Centrale, Duomo e Cadorna, dalle 10:15 alle 13:15 e dalle 14 alle 17:30.

Il 17 aprile la metro leggera per il San Raffaele è chiusa. Per raggiungere l’ospedale usate il bus 925 che ferma in via Olgettina, davanti all’ingresso del San Raffaele. Il 18 e il 25 aprile il servizio si svolge secondo l’orario festivo, dalle 13 alle 20.

Cantieri

Tram 1. Cambia percorso e fermate sabato 16 aprile, dalle 8 alle 18 circa. Sono in programma lavori stradali in via Santa Margherita e in via Turati. Maggiori informazioni qui.

Tram 5 e 33. Fino al 30 aprile le linee cambiano percorso e fermate. Abbiamo in programma la riqualificazione dei binari e degli scambi dei tram in viale Regina Giovanna. Maggiori informazioni a questa pagina.

Cantiere M2. Fino al 30 aprile, dopo le 22 i treni fanno capolinea a Villa Fiorita e sono sostituiti dai bus BM2 tra Villa Fiorita e Gessate. Orari e fermate dei bus a questa pagina.

Nuove regole per viaggiare

Il green pass non è più obbligatorio. Fino al 30 aprile resta obbligatoria la mascherina FFP2.



