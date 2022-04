CEM Ambiente. Cordoglio per Varisco, già presidente di CEM

Ultimo aggiornamento il 17 Aprile 2022 – 11:31

(mi-lorenteggio.com) Cavenago Brianza, 17 aprile 2022 – Appresa la prematura scomparsa di Antonio Varisco, presidente di CEM Ambiente dal 1997 al 2003, la società esprime il suo sentito cordoglio.

“L’architetto Varisco ha rappresentato per questo territorio uno sguardo sempre attento, partecipe e attivo nel campo della sostenibilità – ricorda Corrado Boccoli consigliere del CDA di CEM Ambiente. Lo è stato nell’architettura e nell’idea che si potessero realizzare interventi a ridottissimo impatto ambientale, nell’idea di preservare, proteggere e valorizzare gli spazi aperti, l’ambiente rurale e naturale, così come nella gestione dei rifiuti all’interno di un’idea di recupero dei materiali e riduzione dei rifiuti prodotti”.

“Lo ricordo – prosegue Boccoli – quando insieme abbiamo dato vita al parco PANE, un’infrastruttura a verde per tutta l’est Brianza che ha valorizzato non solo la naturalità degli spazi aperti ma l’idea di uno sviluppo di sistemi di filiera corta agricola in ottica di sviluppo dell’economia locale, in nuce sin dalla sua prima progettazione.

Antonio, spesso lontano dai riflettori, ci ha insegnato che sostenibilità non è uno slogan ma un impegno che si può e si deve perseguire nella propria attività, professionale e politica. Ci mancherà”.

Il cordoglio alla famiglia anche da parte della direzione e del Presidente di CEM Giovanni Mele.