Cesano Boscone. Apicoltore recupera ape regina con il suo sciame d’api

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 17 aprile 2022 – Nel tardo pomeriggio di ieri, un apicoltore, dopo aver individuato un’ape regina su un albero in un condominio di via Vespucci, 23, è corso con un’arnia prendendo numerose api, che la seguivano, prima che queste facessero un enorme nido.

Con la fine di aprile e l’inizio di maggio, inizia un periodo di lavoro molto intenso per l’apicoltore, non solo perché le api cominciano a bottinare e produrre miele, ma anche perché, in questi primi mesi primaverili, si verifica il famoso fenomeno della sciamatura. Esso è del tutto naturale per le api, ma può rappresentare una perdita considerevole per l’apicoltore.

Per definizione, la sciamatura è la partenza definitiva da una colonia di una regina seguita da una parte delle operaie. È un fenomeno del tutto naturale, parte del ciclo vitale annuo delle api, e rappresenta il modo in cui il “superorganismo” alveare si riproduce. Quando questo, infatti, raggiunge la sua dimensione massima, si divide, creando una nuova famiglia.

Questo sciame che abbandona l’alveare d’origine è composto da giovani api operaie, qualche fuco e, ovviamente, dall’ape regina, la quale abbandona l’alveare qualche giorno prima che nasca la nuova regina.