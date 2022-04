PASQUA. A BAREGGIO INAUGURATA LA PANCHINA COI COLORI DELLE BANDIERE RUSSA E UCRAINA

Ultimo aggiornamento il 17 Aprile 2022 – 11:29

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 17 aprile 2022 – Stamattina, al termine della Messa delle 9.30, in piazza Cavour è stata scoperta la panchina che l’Amministrazione comunale ha dipinto con i colori delle bandiere di Russia e Ucraina, unite da un cuore. “Oltre a iniziative concrete come la raccolta e l’invio di aiuti al popolo ucraino – afferma il sindaco Linda Colombo -, accogliendo e facendo una sintesi tra le proposte ricevute da diversi cittadini russi e ucraini residenti a Bareggio e anche da Italia Viva, che pur non sedendo in Consiglio comunale ha voluto dare il proprio contributo, abbiamo deciso di dare vita a questa iniziativa simbolica: una panchina, nel cuore del paese, che si fa portatrice di un messaggio di pace. Anche il giorno che abbiamo scelto per l’inaugurazione non è casuale: è, infatti, un modo per augurare buona Pasqua e un futuro di pace e serenità ai popoli coinvolti nella guerra. Ringrazio il parroco don Luca per la benedizione e la falegnameria Restelli per il contributo gratuito che ci ha fornito”.

Redazione