INCIDENTE TRA TRE MOTO E UN’AUTO LUNGO LA PROVINCIALE A BIANZANO: DUE MORTI E QUATTRO FERITI

(mi-lorenteggio.com) Bianzano, 18 aprile 2022 – Nel pomeriggio di oggi, Pasquetta, lungo la S.P. 40, che collega la Va Sseriana con il Lago di Endine, in località Valle Rossa, è avvenuto un grave incidente tra tre moto e una vettura station wagon. Una delle moto si è scontrata con l’auto che proveniva nella direzione opposta, prendendo fuoco, e urtando le altre due moto. Nove le persone coinvolte. Sul posto sono giunti due elicotteri dell’elisoccorso, uno giunto da Bergamo e uno da Milano, due automediche e tre ambulanze oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. Per permettere le operazioni di soccorso, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso. Due motociclisti, una coppia di di Gazzanica, di 57 anni lui e 53 lei, Giampietro Beltrami e Maria Luisa Bonomi, sono deceduti sul colpo; due feriti sono stati trasportati in codice rosso in elicottero, uno agli Ospedali Civili di Brescia e un’altro all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre altri due feriti, sono stati trasportati in ambulanza in codice giallo, uno all’ospedale di Piario e uno al Gavezzeni d Bergamo. Illesa la famiglia, che viaggiava sull’auto, che è riuscita ad lasciare l’abitacolo prime che la vettura venisse avvolta e distrutta dalle fiamme.

V. A.