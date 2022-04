PASQUETTA. INCIDENTI IN MONTAGNA: SOCCORSI ESCURSIONISTI IN VALSASSINA (LC), LANZADA (SO) E OSSO DEL LIRO

Ultimo aggiornamento il 18 Aprile 2022 – 23:01

(mi-lorenteggio.com) VALSASSINA (LC), 18 aprile 2022 – Due interventi oggi pomeriggio per la Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino lariano. La prima attivazione intorno alle ore 16:00, per un uomo infortunato mentre si trovava lungo il Sentiero dei faggi, verso Artavaggio. Aveva riportato una lesione a un ginocchio e non riusciva a proseguire. Ha chiesto aiuto e la centrale ha mandato sul posto i tecnici del Cnsas, che l’hanno raggiunto e assistito; poco dopo è arrivato l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’intervento si è concluso con il trasporto in ospedale dell’infortunato. Poco dopo, intorno alle 17:00, altro allertamento per una ragazza di 12 anni di Pavia, che si era fatta male a una caviglia all’Alpe Paglio, lungo il sentiero del Pian delle betulle. I soccorritori l’hanno raggiunta, messa in sicurezza e accompagnata a Premana, dove attendeva l’ambulanza della Croce Rossa.

LANZADA (SO) – Intervento oggi pomeriggio alle ore 14:00 nel territorio del comune di Lanzada, poco sotto la cima del Pizzo Bernina, a una quota di circa 4000 metri. Due alpinisti sono scivolati su una parete innevata con del ghiaccio per alcune centinaia di metri. Uno è illeso, l’altro invece ha riportato dei traumi. Sono stati recuperati dall’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e portati in ospedale. Pronte in piazzola le squadre del soccorso alpino della Stazione di Valmalenco. L’intervento si è concluso alle 17:00.

OSSO DEL LIRO (CO) – Allertamento oggi, lunedì 18 aprile 2022, per una ragazza che ha riportato un trauma a una caviglia mentre saliva al bivacco Zeb, nel territorio del comune di Dosso del Liro. Dopo la richiesta di aiuto, le squadre della Stazione di Dongo del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, si sono preparate in piazzola, nell’area dell’ospedale di Gravedona, pronte a partire qualore fosse stato necessario un ulteriore supporto all’équipe dell’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Il recupero è stato effettuato dall’elicottero decollato da Milano, che ha portato la ragazza in ospedale. L’intervento si è concluso nel pomeriggio.

A Bianzano, in provincia di Bergamo, è avvenuto, invece, un grave incidente stradale mortale tra tre moto e una vettura.

V. A.