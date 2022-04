Rovera sale sul podio di Le Castellet in ELMS

Ultimo aggiornamento il 18 Aprile 2022 – 8:59

Le Castellet (Francia), 17 aprile 2022. Alessio Rovera è stato grande protagonista di una domenica pasquale in pista, coronata in Francia con il secondo posto in classe LMP2 Pro-Am ottenuto in rimonta alla 4 Ore di Le Castellet, primo round dell’European Le Mans Series 2022. Il pilota varesino e ufficiale Ferrari, autore di uno spettacolare tris di sorpassi poco prima di metà gara, ha ben contribuito al risultato finale ottenuto da AF Corse con la Oreca 07 motorizzata Gibson condivisa con i compagni di squadra François Perrodo, a sua volta protagonista di un convincente primo stint nella gara di casa, e il danese Nicklas Nielsen, che ha completato sul traguardo il lavoro del team, classificato ottavo assoluto oltre che secondo di classe Pro-Am.

Rovera ha così inaugurato sul podio anche la serie europea organizzata dall‘ACO Le Mans dopo aver già messo a segno la vittoria nella prima del Mondiale Endurance disputata a Sebring il mese scorso. Per l’equipaggio di AF Corse il prossimo impegno nel grande endurance internazionale al volante del prototipo LMP2 è previsto alla 6 Ore di Spa il 7 maggio, secondo round del Mondiale, mentre la ELMS scenderà di nuovo in pista la settimana successiva a Imola, primo appuntamento casalingo della stagione per Alessio e la squadra.