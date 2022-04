STAR WARS DAY 2022 – i fans si radunano a Vigevano in parata – 7 maggio

Ultimo aggiornamento il 19 Aprile 2022 – 15:46

Vigevano, 19 aprile 2022 –

Il 4 maggio viene celebrato in tutto il mondo lo Star Wars Day, ossia la giornata internazionale dedicata ai fans della saga stellare più celebre e amata di tutti i tempi. Quest’anno finalmente si può tornare a festeggiare la ricorrenza in presenza all’aperto e la città di Vigevano non si è fatta trovare impreparata: ha infatti risposto all’appello dei fans mettendo a disposizione la propria magnifica Piazza Ducale, le vie del Centro Storico e il Castello Visconteo – Sforzesco che sabato 7 maggio ospiteranno una suggestiva parata in costume, e non solo, che trasformerà il centro città nella mitica “galassia lontana, lontana”. E’ stato scelto di spostare i festeggiamenti a sabato 7 maggio per consentire a tutti di vivere la magia dell’evento in un giorno festivo con tutta la famiglia. Tutti gli eventi sono gratuiti e il pubblico è chiamato a partecipare in costume, con un casco, una spada laser e ovviamente la Forza!

In caso di pioggia l’evento si terrà presso la Cavallerizza e negli spazi al coperto del Castello.

LA PARATA: UN VERO E PROPRIO INVITO A FESTEGGIARE

A realizzare la “magia” dello Star Wars Day con i loro straordinari costumi, fedelissime riproduzioni di quelli usati sui set dei nove (e più) film della saga lucasiana, sono i figuranti dei gruppi internazionali di costuming ufficialmente riconosciuti da LucasFilm: 501st Italica Garrison (rappresentanti dell’Impero e dei Sith), Rebel Legion Italian Base (rappresentanti della Ribellione e dei Jedi), Ori’Cetar Clan (rappresentanti dei Mandaloriani), Saber Guild (duellanti con spada laser) insieme ai piccoli della Galactic Academy Varykino (sezione dedicata ai minori di 18 anni).

Grazie alla collaborazione con Diapason Consortium, incaricato dell’organizzazione dell’evento, e al patrocinio concesso dal Comune di Vigevano, la parata si svolgerà per le vie del centro. Il ritrovo è per le 14.45 per poter assistere alla partenza della Parata (alle ore 15.00) dalla Cavallerizza del Castello Sforzesco per poi giungere in Piazza Ducale passando per la Strada Sopraelevata, il Cortile del Castello e le vie del Centro Storico. Saranno presenti i principali protagonisti della saga: Darth Vader, la principessa Leia, gli Stormtroopers, i piloti ribelli, i piloti Tie, i Jedi, i temutissimi Mandaloriani e tanti altri. Durante le pause del corteo si terranno brevi dimostrazioni di duelli con la spada laser.

La Parata sarà introdotta e accompagnata dai tamburini, dai trombettisti e dagli sbandieratori dell’Associazione Onda Sforzesca APS che, annunciando il passaggio dei figuranti e dei fans in parata con il loro suggestivo contributo, tra bandiere e temi musicali tratti dalla celeberrima colonna sonora della Saga, stabiliranno un collegamento con l’identità cittadina, data la loro tradizionale presenza allo storico Palio delle Contrade.

Al ritorno in Cavallerizza, previsto per le ore 16.30 circa, ci si potrà intrattenere per il prosieguo della festa con la musica dal vivo dei Penthouse Brothers, i quali dedicheranno ai fans un tributo rock sulle musiche della mitica colonna sonora di John Williams.

Sarà inoltre possibile scattare foto memorabili col proprio eroe preferito, fare un corso di tecnica di combattimento con la spada laser e visitare l’esposizione realizzata grazie alla collaborazione con BrianzaLUG: saranno infatti esposti magnifici plastici realizzati in Lego ovviamente a tema Star Wars, dall’assalto alla Morte Nera agli iconici Star Destroyer.

Si tratterà dunque di una grande festa organizzata dai fans per i fans e di un’occasione per intervenire anche con i propri accessori e/o costumi a tema e rendere così la parata ancora più suggestiva: un modo per stare insieme sotto il segno dell’Impero, della Resistenza o dei misteriosi Mandaloriani, tra un duello di spada laser o una foto con il simpatico R2D2, Darth Vader, Leia, Han Solo o Boba Fett.

La mattina di sabato 7 maggio i rappresentanti dei gruppi ufficiali Star Wars andranno a fare visita ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’Ospedale Civile di Vigevano per portare loro dei regali e fargli vivere l’atmosfera dello Star Wars Day.

LA MOSTRA DIFFUSA

In occasione dello Star Wars Day 2022, si rinnova anche la formula della “mostra diffusa” presso le vetrine dei negozi del Centro Storico della Città. I negozianti aderenti all’evento esporranno nelle proprie vetrine caschi, props e oggetti a tema dando un contributo alla costruzione di una immagine coordinata intorno al tema protagonista dell’evento: la celeberrima Saga Stellare. Rimane tuttora aperto l’invito agli appassionati, ai fan e ai collezionisti che volessero esporre i propri oggetti, costumi, props, opere d’arte a tema o creazioni artigianali, a contattare Diapason Consortium per concordare l’esposizione presso una delle attività commerciali del Centro Storico.

L’INVITO AI NEGOZI

Anche lo Star Wars Day vede Diapason Consortium applicare il proprio consueto format organizzativo cioè la costituzione di una rete di attività commerciali e culturali del territorio, nel tentativo di coinvolgere la Città intorno agli eventi che la fanno vivere ed essere sempre in fermento. Pertanto l’invito di Diapason è come, sempre, rivolto anche alle attività, le quali sono chiamate a proporre una propria idea a tema (una vetrina, un evento, un prodotto o un menù speciale, etc.), nel tentativo di suscitare in ciascuno un senso di appartenenza alla comunità.

IL NETWORK

Diapason Consortium, Vigevano Web, Onda Sforzesca APS, Penthouse Brothers, Vivi Vigevano, Caffè Diem, Gelateria Fiamma, Dolce Positivo, Maison 39-Luxe Domus, After Life Music Dimension, Bottega dei Suoni, Comune di Vigevano.

PERCHÈ IL 4 MAGGIO È LO STAR WARS DAY

Per decisione dello stesso George Lucas, creatore della saga, il 4 maggio è stato nominato Star Wars Day, giornata che in tutto il mondo vede i fans di Star Wars radunati per festeggiare la loro passione. Non si tratta di una scelta casuale, ma dettata da un curioso gioco di parole basato sull’assonanza del famoso motto “May the Force be with you” (Che la Forza sia con voi) con la pronuncia inglese della data 4th May, ossia “May the fourth” (be with you), ossia “Che il 4 maggio sia con voi”. Il singolare gioco di parole fu usato per la prima volta in Inghilterra nel corso della campagna elettorale di Margareth Thatcher, quando proprio il 4 maggio del 1979, appena due anni dopo l’uscita del primo film, venne eletta Primo Ministro: il suo partito pubblicò sul London Evening News un augurio che recitava “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations”. La frase benaugurante, pronunciata dai deputati in aula, è quindi entrata di fatto nei documenti ufficiali del parlamento del Regno Unito.

La 501st Italica Garrison, la Rebel Legion Italian Base, la Saber Guild (e ora per la prima volta anche l’Ori Cetar Clan) hanno preso parte a numerosi Star Wars Day organizzati su tutto il territorio nazionale. Il primo si è tenuto a Roma, intorno al Colosseo, nel 2014, seguito dalla grande parata a Milano in Piazza del Duomo nel 2015, dall’edizione a Montecatini Terme nel 2016, al Museo del Fumetto di Milano nel 2017, alla Reggia di Caserta nel 2018 e sulla gradinata di Piazza di Spagna a Roma (2019). Lo scorso anno, e nel 2020, a causa della pandemia, sono state realizzate edizioni on-line con dirette sui canali social.

IL SOGGETTO ORGANIZZATORE: DIAPASON CONSORTIUM

Diapason Consortium – consorzio senza scopo di lucro costituito nel 1997 per agevolare

la cooperazione nel settore dei servizi e che ad oggi aggrega 22 consorziati tra PMI, operatori

culturali e turistici – svolge un ruolo di rappresentanza, coordinamento dei rapporti con le

istituzioni, intermediazione e facilitazione nelle relazioni tra il mondo dell’impresa e l’ambito

della Pubblica Amministrazione, supporto ai consorziati negli ambiti dell’internazionalizzazione,

della valorizzazione culturale e della promozione del territorio del sud ovest della Lombardia. Il

Consorzio si distingue, in particolare, per l’orientamento delle attività consortili secondo una

marcata connotazione culturale, di servizio alla persona e al territorio, secondo un modello di

rete di imprese nella quale trovano spazio di espressione non solo le componenti tecniche,

scientifiche, economiche e culturali ma anche quelle estetiche ed emotive secondo una visione

integrale dell’uomo.

Nel corso del 2014 Diapason Consortium ha ottenuto la rappresentanza per il distretto

acqua-riso-Leonardo del progetto – sistema UnPOxExPO che ha raccolto e coordinato le

attività e la ricettività lungo l’intero asse del Po in occasione dell’esposizione universale.

A partire dal 2016 Diapason Consortium ha ottenuto la rappresentanza per il territorio di

Vigevano da parte del MiBAC per la Festa Europea della Musica e per la realizzazione del

Progetto “Il Cuore del Po”, da parte del MISE per la realizzazione del progetto “Personal

Manufacturing”.

A partire dal 2020 ha ottenuto la rappresentanza per il territorio di Vigevano da parte

dell’UNESCO per l’organizzazione dell’International Jazz Day.

L’orientamento di Diapason Consortium trova il proprio approdo nella attività di

sviluppo territoriale, soprattutto dell’area di Vigevano (PV), con l’organizzazione e

realizzazione di eventi.