Tangenziale Ovest. Incidente lungo lo svincolo di Rozzano e in area di servizio: elisoccorso in azione

Ultimo aggiornamento il 19 Aprile 2022 – 16:33

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 aprile 2022 – Alle ore 15.10, lungo la Tangenziale Ovest, in direzione Sud, è avvenuto un incidente tra la S.S. 35 Pavia/MI – Ticinese (Km. 21+386) sul ramo da Pavia-Mi-Ticinese. Un veicolo è finito contro un’ostacolo e un uomo di 50 anni è rimasto ferito. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Bergamo, mentre il personale sanitario di un’automedica e un’ambulanza della Croce Viola di Rozzano hanno prestato le prime cure: il ferito è stato trasportato in elicottero in codice giallo. Per permettere le operazioni di soccorso l’entrata in direzione sud è stata temporaneamente chiusa.

Alle ore 15.50, in direzione Nord, nell’area servizio di San Giuliano, una donna di 31 anni e una donna di 32 anni sono state soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca di Melegnano, dopo un tamponamento.

In entrambe le careggiate, si sono formate lunghe code a tratti in prossimità dei due eventi.

V. A.