PRESIDENTE FONTANA RICEVE MINISTRO ESTERI ARGENTINA: NEL 2021 INTERSCAMBI COMMERCIALI CON LOMBARDIA AUMENTATI DEL 40%

Ultimo aggiornamento il 20 Aprile 2022 – 19:29

(mi-loremteggio.com) Milano, 20 aprile 2022 – “Un incontro interessante, utile e proficuo”. Così il presidente della Regione, Attilio Fontana, dopo aver ricevuto a Palazzo Lombardia il ministro degli Affari Esteri dell’Argentina, Santiago Andrés Cafiero e il console generale a Milano, Luis Pablo Niscovolos. “Abbiamo condiviso – spiega Fontana – come l’Argentina sia storicamente un importante partner per la Lombardia evidenziando che nel 2021 l’interscambio commerciale tra le nostre realtà è aumentato del 40% rispetto al 2020”. All’appuntamento era presente anche il sottosegretario alla Presidenza per le Delegazioni Internazionali, Alan Rizzi.

“L’impegno comune – conclude il presidente Fontana – è quello di proseguire questo percorso cercando di rendere ancor più proficue le relazioni e i rapporti economici tra Lombardia e Argentina”.

“Abbiamo trattato le grandi opportunità di crescita – aggiunge Rizzi – che il mercato argentino offre alle imprese lombarde Lombardia e Argentina negli ultimi anni hanno incrementato notevolmente il proprio interscambio. Siamo per questo molto soddisfatti dell’interlocuzione di oggi e abbiamo sottolineato la nostra disponibilità a supportare le collaborazioni che nasceranno e a stimolare intese istituzionali sui vari campi di interesse”.

Secondo i dati del quarto trimestre 2021, l’interscambio commerciale tra Lombardia e Argentina ammonta a oltre 460 milioni di euro, con la regione che nel 2021 ha esportato verso Buenos Aires beni per 278 milioni di euro. Un export che riguarda in particolare macchinari, sostanze e prodotti chimici e metalli.

I cittadini argentini ufficialmente registrati residenti in Italia sono oltre 9.000, dei quali circa 2.000 vivono stabilmente in Lombardia (dati aggiornati al 1° gennaio 2021).

Redazione