Ultimo aggiornamento il 20 Aprile 2022 – 21:16

(mi-lorenteggio.com) Sorico, 20 aprile 2022 – Nel tardo pomeriggio di oggi, per cause in fase di accertamento, una esplosione con incendio, causata da una bombola di gas, ha interessato una baita, che è andata parzialmente distrutta. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco insieme al nucleo USAR e Gruppo Operativo Speciale al lavoro per le operazioni di soccorso ad un anziano signore.

Redazione