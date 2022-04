Ultimo aggiornamento il 21 Aprile 2022 – 10:33

Dalle ore 15.30 concerti gratuiti e street food nel piazzale di via Mascherpa/via

Dante Alighieri per la festa di inaugurazione di Open Stage, il palco tecnologico a

disposizione di tutta la cittadinanza per esibizioni musicali, di danza e teatro

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (20 aprile 2022) – Un intero pomeriggio di musica, il 1° Maggio Buccinasco, un concerto organizzato dall’assessorato alle Politiche giovanili in cui si esibiranno giovani gruppi musicali e allievi della Scuola di musica Alda Merini nel piazzale di via Mascherpa/via Dante Alighieri dove già da mesi è stato installato Open Stage.

Si inaugura con una grande festa a partire dalle 15.30 il nuovo palco tecnologico di Buccinasco, un totem di acciaio con impianto audio e luci incorporato studiato per gli eventi all’aperto e per promuovere la musica gratuita e spontanea, gli spettacoli e l’aggregazione giovanile.

Musica, concerti e street food animeranno l’intero pomeriggio sino alle 20 circa.

IL PROGRAMMA DEL 1° MAGGIO BUCCINASCO

ore 15.30 > Inaugurazione Open Stage con interventi istituzionali

ore 16 – 17 > Scuola Civica di Musica “Alda Merini” di Buccinasco

ore 17 – 17.45 > Elianto

ore 17.45 – 18.15 > Viadellironia

ore 18.15 – 18.45 > Azzurra

ore 18.45 – 19.15 > The Uncles Duo

ore 19.15 – 19.45 > Syre



OPEN STAGE: COME E QUANDO UTILIZZARE IL PALCO TECNOLOGICO

Open Stage è un “palco tecnologico”, una rivoluzione dell’intrattenimento urbano che permette a chiunque di potersi esibire in pubblico collegando i propri strumenti al totem installato nel piazzale di via Mascherpa/via Dante.

Può ospitare performance di tutte le arti – musica, danza, teatro – mettendo a disposizione un impianto audio con mixer, diffusori di alta qualità e luci a led.

L’utilizzo è gratuito e molto semplice, basta scaricare l’App Open Stage, disponibile per Android e iOS cliccando su www.theopenstage.it e scegliere l’orario in cui esibirsi tra quelli disponibili. Una volta ricevuta l’approvazione da parte dell’amministratore di sistema, basterà arrivare sul totem e sbloccare la control box attraverso il proprio smartphone, collegare i propri strumenti e iniziare lo show.

Il palco tecnologico si potrà utilizzare tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Gli slot sono prenotabili per 1 ora tramite l’App gratuita Open Stage.

V.A.