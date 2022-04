BAREGGIO. POSTICIPATA SCADENZA TARI PER AIUTARE LE FAMIGLIE IN TEMPO DI AUMENTI

Ultimo aggiornamento il 21 Aprile 2022 – 16:27

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 21 aprile 2022 – Alla luce dei tanti aumenti dell’ultimo periodo, in particolare bollette e carburante, al fine di andare incontro ai cittadini l’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo ha deciso di posticipare di due mesi la scadenza della prima rata della TARI. Il provvedimento, presentato ieri sera in Commissione, sarà approvato la settimana prossima in Consiglio comunale: “Per non sovraccaricare ulteriormente le famiglie, già alle prese con diversi aumenti – ha spiegato l’assessore al Bilancio Nico Beltramello -, abbiamo deciso di spostare la scadenza della prima rata TARI dal 31 maggio al 31 luglio 2022, dando così un po’ di respiro nei mesi di maggio e giugno”.

Redazione