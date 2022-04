BOLLATE. VIABILITA’: AGGIORNAMENTO CHIUSURE RHO – MONZA

Ultimo aggiornamento il 21 Aprile 2022 – 16:42

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 21 aprile 2022 – La società Milano Serravalle – Milano Tangenziali ha comunicato che la chiusura del ramo di immissione in Rho-Monza, direzione Rho A8, dello svincolo provvisorio di Via Madonna in Cassina Nuova per entrare nella Tangenziale Nord A52, è stata posticipata dal 15 aprile 2022 al 27 giugno 2022.

Tale decisione è stata assunta per facilitare la già difficile situazione viabilistica locale dovuta alla chiusura del sottopassaggio di via Ospitaletto a Cascina del Sole.

Sono confermate le aperture della immissione/uscita dello svincolo di Cormano-via Beccaria (sia in direzione Monza che in direzione Rho) dal 27 giugno 2022 e l’immissione in direzione Rho dello svincolo di Cormano (dal 29 luglio 2022).

Redazione