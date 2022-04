Giornata mondiale del libro: le iniziative a Magenta

Ultimo aggiornamento il 21 Aprile 2022 – 23:15

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 21 aprile 2022 – Si terrà venerdì 22 aprile, presso la Sala Consiliare in via Fornaroli a Magenta, la presentazione del libro “I racconti di zia Lella”, di Tiziana Motelli. L’iniziativa, organizzata dalla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci, anticipa la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore che ricorre sabato 23 aprile. L’evento è organizzato in collaborazione con le librerie cittadine e con il Gruppo di Lettura Rossomagenta.

“La cultura nella nostra Città è sempre in fermento, questa volta è la nostra Biblioteca

Comunale ad essere protagonista con la presentazione del libro ‘I racconti di zia Lella’ –

ha detto il Sindaco di Magenta, Chiara Calati, aggiungendo che – L’evento anticipa la

Giornata mondiale del libro, ma per sabato 23 la nostra Biblioteca ha pronta un’altra

sorpresa, si tratta di ‘Sotto copertura: libri al buio per interrogare il passato, interpretare il

presente e immaginare il futuro del mondo che ci circonda’. È una selezione di libri di

autori di tutto il mondo che verranno proposti impacchettati e con le indicazioni del luogo e

del momento temporale in cui si svolgono i racconti, seguendo questi indizi ogni utente

potrà così scegliere un ‘libro a sorpresa’. Un’occasione da non perdere per proseguire il

fantastico viaggio nel mondo della lettura”, ha concluso il Sindaco Calati.

La presentazione del libro “I racconti di zia Lella”

La presentazione del libro “I racconti di zia Lella”, di Tiziana Motelli, autrice del territorio, si

terrà a partire dalle 18 presso la Sala Consiliare in via Fornaroli, a Magenta. Durante

l’evento verranno eseguiti alcuni brani musicali della tradizione popolare e si terranno delle

letture a cura del Gruppo di lettura Rossomagenta. Modererà il dibattito il giornalista

Alberto Marini.

L’evento si terrà nel rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione

del rischio di contagio da Covid-19.

La giornata mondiale del libro

Per il 23 aprile la Biblioteca Comunale preparerà una selezione di libri di autori di tutto il

mondo che verranno proposti impacchettati, con le indicazioni del luogo e del momento

temporale in cui si svolgono, invitando gli utenti a scegliere un “prestito a sorpresa”, in fatti

il titolo dell’iniziativa sarà “Sotto copertura: libri ‘al buio’ per interrogare il passato,

interpretare il presente e immaginare il futuro del mondo che ci circonda”.