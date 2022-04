Incendio a Seguro di Settimo Milanese, nube nera visibile da lontano

Ultimo aggiornamento il 21 Aprile 2022 – 23:21

Settimo Milanese, 21 aprile 2022 – intorno alle ore 19.50, in via Fermi, 33, in un capannone è divampato un violento incendio dal quale si è alzata una nube nera dall’odore acre. Sul posto sono giunti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, un’automedica e un’ambulanza. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha deviato il traffico dalle vie adiacenti al luogo dell’incendio.

La nube è stata visibile da lontano e dalla tangenziale ovest. L’incendio è stato circoscritto, nessun coinvolto.

V.A.