La Bella Stagione @Civica di Corsico – Appuntamenti della settimana

Ultimo aggiornamento il 21 Aprile 2022 – 23:20

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 21 aprile 2022 – Venerdì 22 aprile ore 18:00 presso Spazio Ismara -Via XXIV Maggio 39/B, Corsico Le Pleiadi presentano l’EticoOutlet

“Continua La Bella Stagione sul territorio di Corsico anche fuori dalla nostra scuola con l’idea di incontrare fantasia e creatività nello spirito dei valori etici condivisi.

EticoOutlet è un luogo dove la creatività artigianale diventa consumo consapevole. Nasce nel 2018 – in uno luogo appartenuto per molti anni ad una sartoria “su misura” – con l’idea di ospitare, e vendere in modalità outlet, brand e prodotti appartenenti al mondo della moda sostenibile. Le Pleiadi nascono con l’obbiettivo di far incontrare la musica con artigiani e creativi del nostro territorio con il comune denominatore della musica: un incontro perfetto per chi condivide con noi il sogno della fantasia e della bellezza.

Lo Spazio Ismara sarà aperto al pubblico e verrà illustrato con creatrici e creatori venerdì 22 aprile con la presenza musicale della Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi e le chitarre di Valerio Volpi e Andrea Guerrieri, allievi dei corsi Avanzati Pre-Afam nella classe del M° Filippo Bentivoglio”.

Domenica 24 aprile ore 17:00 presso Auditorium delle libere stelle (Scuola Civica Antonia Pozzi, Via Dante 9 – Corsico)

La robustezza dell’arte – Incontro con Beppe Fenoglio al centenario della nascita

Fuori, il vento era calato ad un filo. Gli alberi non muggivano né sgrondavano più, il fogliame ventolava appena, con un suono musicale, insopportabilmente triste… «Somewhere over the rainbow skies are blue, And the dreams that you dare to dream really do come true»

Beppe Fenoglio

In occasione della Festa della Liberazione, domenica 24 aprile si terrà “La robustezza dell’arte – Incontro con Beppe Fenoglio al centenario della nascita”.

Ospiteremo Giacomo Turolla, storico e letterato, che ci accompagnerà nella scoperta del mondo poetico, etico e letterario di Beppe Fenoglio.

Parteciperanno all’evento anche i Maestri Alberto Dipace al pianoforte e Danilo Gallo al contrabbasso, docenti della sezione di Musica moderna della Civica Antonia Pozzi.