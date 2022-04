Magenta, 700 Food Bag antispreco per i bambini delle scuole primarie

Ultimo aggiornamento il 21 Aprile 2022 – 10:17

L’iniziativa, promossa dal Comune di Magenta punta a favorire una cultura sostenibile e consapevole del cibo

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 21 aprile 2022 – 700 Food Bag antispreco sono state distribuite dal comune di Magenta a 700 bambini delle sei scuole primarie “De Amicis”, “Papa Giovanni XXIII”, “Molla Beretta”, “Lorenzini”, “Santa Caterina” e “Madre Anna Terzaghi”. Dalla collaborazione con Sodexo Italia, azienda leader nei servizi per la qualità della vita, è nata questa nuova iniziativa che ha permesso a 700 alunni delle classi terze, quarte e quinte di ricevere una borsa termica per il recupero di pane e frutta non consumata durante il pranzo.

Il progetto punta alla concreta diminuzione degli sprechi in quanto spesso pane e frutta, se non consumate,vengono gettati e allo stesso tempo alla sensibilizzazione dei bambini verso un consumo di pane e frutta anche in altri momenti della giornata. Con la Food Bag i bambini avranno così la possibilità di avere una merenda a portata di mano da poter consumare durante il giorno o a casa. In particolare, da esperienze pregresse, è emerso che prima della partenza del progetto circa il 15% del cibo veniva sprecato durante il pasto in mensa (escluso frutta e pane); una volta dato il via all’iniziativa, invece, la percentuale è arrivata all’8% di spreco.

Il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Scolastiche Simone Gelli del Comune di Magenta dichiara: “Lo spreco alimentare e l’attenzione dei più piccoli verso il cibo, a scuola e non solo, sono tematiche fondamentali per la nostra amministrazione. Per questo abbiamo scelto di sostenere con forza questo progetto di Sodexo Italia anche attraverso la consegna della Food Bag che permetterà fin da piccoli di far luce sullo sviluppo di un mondo sempre più green e sostenibile prevenendo comportamenti errati da evitare in età adulta. In un momento di particolare difficoltà per tutte le nostre famiglie, un progetto che miri ad insegnare ai più piccoli, la lotta allo spreco alimentare, diventa un elemento importantissimo da attuare e coltivare, soprattutto nel coinvolgimento dei nostri futuri cittadini insieme alle loro famiglie”.

Questa iniziativa anti spreco rientra in un programma di sensibilizzazione più ampio, volto a promuovere valori fondamentali nella società moderna quali una cultura sostenibile e consapevole del cibo sia nei bambini che nelle famiglie.

Oltre alla Food Bag, sempre in collaborazione con Sodexo prossimamente sarà previsto anche il progetto “pesiamo gli scarti”: una sorta di gara tra gli istituti del Comune di Magenta in cui i bambini peseranno tutto ciò che verrà avanzato nei piatti durante il pasto e a vincere sarà l’istituto che avrà sprecato di meno. Si tratterà di un momento di educazione alimentare che incentiverà i più piccoli all’assaggio di proposte alimentari magari non conosciute perché non preparate in famiglia dai genitori.

Fabio Grigoli, Direttore Regionale di Sodexo: “Nel nostro progetto presentato al Comune di Magenta è stata inserita la Food Bag per il recupero degli avanzi del pranzo, una proposta prima condivisa e poi accolta dall’amministrazione comunale e dai membri della commissione mensa formata da rappresentanti degli insegnanti e dei genitori. L’iniziativa per ora è rivolta ai bambini delle sole classi terze, quarte e quinte di sei scuole primarie, in quanto considerati più responsabili ed indipendenti per il corretto utilizzo della borsa.”

