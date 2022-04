Nuovi alberi in città: così Rho festeggia il Compleanno della terra

Ultimo aggiornamento il 21 Aprile 2022 – 10:49

(mi-lorenteggio.com) Rho, 21 aprile 2022. Il 22 aprile si celebra la Giornata della Terra, festa mondiale individuata dalle Nazioni Unite per ricordare la salvaguardia del pianeta e la difesa dell’ambiente. Anche il Comune di Rho festeggia la terra annunciando nuovi alberi che saranno piantati in città: “In occasione di questa Giornata, l’Amministrazione comunale ribadisce l’impegno a promuovere una città che sia più verde e più sostenibile, e lo fa attraverso gesti concreti: in programma abbiamo la piantumazione di nuovi alberi, per aumentare il patrimonio arboreo della città, pari a oltre 17mila esemplari – dice l’assessora Valentina Giro -. Due i nuovi progetti in arrivo, che si sommano a quelli già esistenti che hanno portato 1.000 nuovi alberi tutta la città negli scorsi 12 mesi: il primo, in programma sabato 23 aprile e domenica 1 maggio, prevede la piantumazione di 80 piante in via Ospiate con la collaborazione di associazione Gentile; il secondo è realizzato con Selva Urbana e prevede l’arrivo di 535 nuovi esemplari tra alberi e arbusti che saranno messi a dimora a ottobre e novembre 2022 in via Moscova”.



Sabato 23 aprile e domenica 1 maggio appuntamento alle ore 10 in via Ospiate 17 a Rho per Bosco Gentile 2, per piantare nuovi gelsi, olmi, frassini e querce. L’evento è organizzato da associazione Gentile, in collaborazione con il Comune: chi desidera può partecipare con una donazione, piantando e dando il proprio nome all’albero. Offerte e donazioni contribuiranno all’attività dell’associazione, nata a luglio 2021, che ha già realizzato il Bosco Gentile 1 a novembre 2021, in via Grossi nel terreno di proprietà comunale di fianco alla scuola, dove erano stati piantati 100 alberi. Le piantumazioni sono solo una parte delle attività dell’associazione Gentile, che si propone come obiettivo la costruzione di una casa famiglia “FaRho da me” per ragazzi disabili.

