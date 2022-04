Pizza Senza Frontiere: sbarca a Roma il Campionato del Mondo di Pizza

(mi-lorenteggio.com) Si terrà a Roma il 25 e 26 aprile 2022 e riunirà professionisti da tutta Italia e da tutto il mondo, la prima edizione del Campionato del Mondo di Pizza – Pizza Senza Frontiere. L’iniziativa sarà inserita nel contesto della Fiera Roma Food Excel che si svolgerà dal 24 al 27 aprile presso la Nuova Fiera di Roma. La manifestazione sarà luogo di incontro e sinergia tra i maggiori player internazionali del settore agroalimentare.

Lo spazio allestito per lo svolgimento delle gare occuperà circa 1000 mq del padiglione n. 6, sarà allestito con ben 7 postazioni completamente attrezzate per la preparazione delle pizze mentre saranno impegnati nella valutazione dei concorrenti ben n. 4 tavoli di giurie – selezionate a livello internazionale – con oltre 20 professionisti all’assaggio e quasi altrettanti giudici ai forni e addetti ai laboratori di preparazione.



Quali saranno le gare di Pizza Senza Frontiere



Lunedì 25 aprile, con il patrocinio dell’Associazione Pizza Romana, si svolgeranno le seguenti gare:



Pizza in teglia

Pizza in pala

Tonda al matterello

Pizza a quattro mani

Pizza a sorpresa – Mistery box



Martedì 26 aprile, invece, avranno luogo le gare di:

Pizza classica

Pizza napoletana

Pizza al metro



Titoli in palio e premi speciali

Martedì 26 aprile, al termine delle gare, si svolgeranno le premiazioni che proclameranno i nuovi campioni del mondo per ognuna delle categorie in gara.



Ci sarà anche l’assegnazione di nuovi e innovativi PREMI SPECIALI:

Pizza in rosa: il premio sarà assegnato alla donna che otterrà il punteggio più alto in una delle competizioni

Pizzachef emergente: verrà premiato il pizzaiolo under 30 con il punteggio assoluto più alto in una qualsiasi delle competizioni

Re delle pizze romane: questo premio sarà assegnato al pizzaiolo che nelle tre gare di pizza romana (teglia, pala, tonda al matterello) otterrà il miglior risultato assoluto quale somma dei punteggi delle 3 gare



Ma le sorprese non finiscono qui!

I pizzaioli che si aggiudicheranno il titolo di campione del mondo entreranno di diritto – in qualità di finalisti – alla 7^ stagione del talent televisivo Master Pizza Champion, il primo ed unico talent televisivo dedicato alla pizza che tornerà in TV da ottobre sempre su SKY 937.



Special guest presenti

Nei giorni di gara saranno numerosi gli ospiti d’eccezione che dovranno valutare i pizzaioli professionisti in gara, pertanto ci sarà la possibilità di incontrare Gabriele Bonci, Davide Civitiello, Tiziano Casillo, Luciano Passeri, Andrea Bosio, Luciano Sorbillo, Pino Arletto, Giuseppe Santoro, Piero Asaro, Elia Pompa, Francesco Marasciulo, Clara Micheli, Raffaele Di Stasio, Pasquale Chirico, Alessandro Negrini, Thierry Graffagnino e molti altri ancora!



Il Campionato del Mondo è organizzato da Ristorazione Italiana Magazine, il network B2B di riferimento in Italia per la ristorazione professionale, con il patrocinio di Associazione Pizza Romana, volta a promuovere, difendere e sviluppare la Pizza Romana in Teglia, in Pala ed al Piatto con il Matterello, in Italia ed in particolare nel Mondo, con il patrocinio del Comune di Roma oltre che con la collaborazione di Master Pizza Champion, talent TV dedicato ai pizzaioli professionisti.



