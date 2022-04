Una storia bollatese: il Melo cotogno della scuola Iqbal Masih di Bollate

Ultimo aggiornamento il 21 Aprile 2022 – 16:39

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 21 aprile 2022 – Il 22 aprile è la Giornata della Terra 2022 e il Sindaco Francesco Vassallo, con l’Assessore ida deFlaviis, desiderano raccontare una bella storia bollatese, che ha commosso e fatto riflettere, una volta di più, su come lo spirito di collaborazione di tutti i cittadini e cittadine, anche e soprattutto dei più piccoli, sia importante per chi amministra una città.

“La storia che vogliamo raccontare – dicono Sindaco e Assessore – è quella di un melo cotogno nato spontaneamente nel giardino della nostra scuola elementare Iqbal Masih: un piccolo ramoscello di melo cotogno che, da subito ha dato i suoi frutti: lucide e gustose mele cotogne che i bambini e le bambine, lo scorso anno, hanno pazientemente atteso fino a maturazione e, infine, orgogliosamente assaggiato.

Poi però l’alberello ha avuto un cedimento e si è piegato in modo innaturale sotto il peso della sua folta chioma, quasi a spezzarsi. Preoccupati all’idea di perdere il loro melo e i suoi deliziosi frutti i bambini e le bambine della scuola hanno scritto al Sindaco e all’Assessore all’Ambiente chiedendoci di aiutarli a salvare il fragile alberello.

Siamo intervenuti, ovviamente, e grazie ai nostri esperti il melo è stato riportato nella sua posizione originaria, sostenuto da appositi supporti. Ora la scuola sta organizzando per venerdì 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, una bella festa proprio intorno melo salvato.

Il Comune sarà presente per ringraziare i nostri bambini e bambine per il bell’esempio che hanno dato a noi adulti per sensibilizzarci ad un tema, quello ambientale e della sua salvaguardia, sempre attuale. Di attenzione alla natura, in primo luogo, di cui dobbiamo oggi più che mai prenderci cura tutti insieme; ma anche di buona e positiva collaborazione.

Governare una città non è facile e solo grazie alla partecipazione attiva di tutti si possono fare piccole e grandi cose; per rendere più belle, serene e le nostre città.

Grazie bambini e bambine!

Francesco Vassallo, Sindaco

Ida deFlaviis, Assessore all’Ambiente