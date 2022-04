COVID. DAL 26 APRILE NEI COMUNI DELL’ASST NORD MILANO UN’UNITÀ MOBILE PER SOMMINISTRAZIONE 4° DOSE VACCINO

Ultimo aggiornamento il 22 Aprile 2022 – 20:55

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2022 – Dal 26 aprile all’11 maggio 2022, nei Comuni del territorio della ASST Nord Milano, sarà presente una Unità Mobile Vaccinale per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid a cittadini over 80 e over 60 in condizioni di elevata fragilità.

“L’attuale variante del virus – spiega la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti – è molto contagiosa e continua a circolare. Il vaccino resta ancora l’arma più efficace per proteggere i nostri anziani e le persone più fragili”.

26 aprile: Cusano Milanino (Palazzo Cusano, Via Italia 1 ingresso Via Zucchi, 1) dalle 9 alle 17;

27 aprile: Cologno monzese (Sede AVIS, Via Turati, 1) dalle 9 alle 17;

28 aprile: Sesto San Giovanni (Centro Anziani ANCESCAO, Via Milano, 183) dalle 8 alle 12 e Centro Anziani ACAT (Viale Italia 123/Via Tonale, 40) dalle 13 alle 17;

29 aprile: Cormano (Sede Croce Rossa Italiana, Via L. da Vinci, 80) dalle 9 alle 17;

2 maggio: Cinisello Balsamo (Sede Croce Rossa Italiana, Via Giolitti, 5) dalle 9 alle 17;

11 maggio: Bresso (Biblioteca, Via Cavour, 2) dalle 9 alle 17.

L’accesso al punto vaccinale è libero, non serve cioè la prenotazione.

La quarta dose può essere somministrata dopo almeno 4 mesi (120 giorni) dalla prima dose booster; al momento della vaccinazione, vanno esibiti i certificati vaccinali relativi alle precedenti somministrazioni e, per gli over 60 in condizioni di elevata fragilità, la documentazione sanitaria attestante la propria condizione di salute.

Redazione