Export, aderisce a Promos Italia la Camera di Commercio di Sondrio

Ultimo aggiornamento il 22 Aprile 2022 – 16:38

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 22 aprile 2022 -La Camera di Commercio di Sondrio aderisce a Promos Italia, l’Agenzia nazionale per l’internazionalizzazione del sistema camerale. Grazie a questa operazione, tutte le aziende della provincia di Sondrio potranno beneficiare di ulteriori e molteplici servizi per l’export. La struttura del sistema camerale italiano a supporto dell’internazionalizzazione è nata a inizio 2019, ha sede operativa a Milano, uffici a Cosenza, Genova, Modena, Ravenna e Udine, desk a Bergamo, Caserta, Catanzaro, Pisa, Perugia, Terni, Salerno e ora un ufficio anche a Sondrio, presso la locale Camera di Commercio. La mission di Promos Italia è preparare all’export nuove potenziali imprese esportatrici e ampliare il business internazionale di quelle già attive nei mercati esteri. Le opportunità ora disponibili per le imprese sono consultabili al link: https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/?tag=16167.

“Ora le aziende di Sondrio e provincia – spiega Giovanni Da Pozzo, Presidente di Promos Italia – grazie ai servizi, all’assistenza e alle informazioni che Promos Italia mette loro a disposizione, possono intraprendere con maggior sicurezza azioni di internazionalizzazione, oltre a sviluppare processi di digitalizzazione per l’export, componente ormai fondamentale per un business di successo”.

“Sono molto soddisfatta di questo importante passaggio, che segna ulteriormente l’appartenenza della Camera di commercio di Sondrio al sistema camerale che al proprio interno è in grado di mettere in campo piattaforme di servizi di assoluta qualità – commenta la Presidente Loretta Credaro. L’adesione a Promos Italia è funzionale all’obiettivo strategico di rafforzare il supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese, con una particolare attenzione allo sviluppo del canale digitale”.