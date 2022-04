Giussano. Servizi Abitativi Pubblici, da oggi è possibile presentare domanda

Ultimo aggiornamento il 22 Aprile 2022 – 14:54

Una delle unità abitative, sulle 14 disponibili, è proprietà del Comune di Giussano

(mi-lorenteggio.com) Giussano, 22 aprile 2022. Apre oggi, venerdì 22 aprile, alle ore 12 il nuovo Bando per l’assegnazione degli alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici (ex ERP – “Case popolari”) disponibili nell’Ambito Territoriale di Seregno. Complessivamente sono 14 le Unità immobiliari immediatamente assegnabili, di cui una è di proprietà del Comune di Giussano mentre le restanti sono di proprietà dei Comuni di Seregno, Meda, Barlassina e ALER VA-CO-MB-B.A.

Le domande potranno essere presentate fino al 6 giugno 2022 alle ore 16. La domanda potrà essere presentata per un’unità abitativa situata nel Comune di residenza del richiedente o anche nel Comune in cui il richiedente presta attività lavorativa; in assenza di unità abitativa adeguata, la domanda potrà comunque essere presentata in un terzo comune dell’ambito.

La domanda dovrà prevedere l’indicazione di un massimo di due unità abitative, anche appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del proprio nucleo familiare.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando la piattaforma informatica regionale raggiungibile al link https://www.serviziabitativi.servizirl.it. Per accedere al modulo di presentazione della domanda, sarà richiesto SPID o Carta CRS/CNS o CIE del richiedente oltre ai dati anagrafici dei componenti del relativo nucleo familiare.

Per essere supportati nella domanda, il Comune di Giussano provvederà a mettere a disposizione una postazione assistita presso l’Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento al numero 339/8753921 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15).

“La casa è oggi una delle più importanti emergenze alle quali le Amministrazioni Comunali devono far fronte, il Bando pubblico SAP è un primo riscontro alle richieste che quotidianamente riceviamo dalla cittadinanza – afferma Adriano Corigliano, Vicesindaco con delega alle Politiche Sociali – è stata posto in essere una particolare attenzione alle famiglie indigenti, cui spetta il 20 per cento delle assegnazioni complessive. Il Bando prevede poi particolare attenzione verso anziani, mono-nuclei con minori a carico e famiglie di nuova formazione, andando incontro alle nuove emergenze sociali”.

Come previsto dall’Avviso Pubblico, nel caso di assegnazione dell’unità abitativa, i Servizi Sociali Comunali definiranno insieme al nucleo familiare assegnatario un progetto individuale finalizzato al recupero dell’autonomia economica e sociale, con un percorso di supporto ed accompagnamento del nucleo indigente fino ad una nuova sufficiente autonomia economica e sociale.

V.A.