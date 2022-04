Il 77° Anniversario della Liberazione a Lecco: il programma

Ultimo aggiornamento il 22 Aprile 2022 – 23:31

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 22 aprile 2022 – La Città di Lecco, Medaglia d’argento al valor militare, lunedì 25 aprile celebra la Festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con una cerimonia pubblica organizzata dal Comune di Lecco e dalla Provincia di Lecco, a cui i cittadini e le associazioni sono invitati a partecipare per rinnovare insieme la memoria della riconquista della libertà.

Il programma della cerimonia, organizzata in collaborazione con l’A.N.P.I. provinciale di Lecco e con la partecipazione della Consulta Musicale di Lecco, prevede alle 9:30 la celebrazione della Santa Messa al Santuario di Nostra Signora della Vittoria, accompagnata dai canti del “Coro Grigna” dell’A.N.A. di Lecco e alle 10:30 la partenza del corteo che, da piazza Manzoni, attraverso viale Costituzione, piazza Mazzini, piazza Garibaldi, via Cavour e via Volta, raggiungerà il monumento ai Caduti lecchesi della Lotta di Liberazione in largo Montenero per la deposizione delle corone d’alloro.



Il corteo, accompagnato dal corpo musicale “Alessandro Manzoni Città di Lecco” proseguirà poi fino al cortile del palazzo comunale per la celebrazione ufficiale, con gli interventi del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, del Prefetto di Lecco Sergio Pomponio, della Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e del Presidente dell’ANPI Provinciale di Lecco Enrico Avagnina. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà in sala Don Ticozzi, via Giuseppe Ongania, 4.