La “Giornata della Terra” a Basiglio

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 22 aprile 2022 – Il 22 aprile, si celebra l’Earth Day (Giornata della Terra): è la più grande manifestazione ambientale del mondo, promossa nel 1970 dal senatore statunitense Gaylord Nelson come momento di celebrazione della Terra e di valorizzazione della sua salvaguardia.

Un tema particolarmente caro al Comune di Basiglio, che sta promuovendo diverse iniziative di tutela dell’ambiente, come la creazione della prima Comunità energetica e rinnovabile del milanese e lo sfruttamento dell’acqua del depuratore per usi irrigui e per la pulizia delle strade.

«Sono tante le iniziative volte alla sensibilizzazione dei cittadini – commenta l’assessore all’Ambiente Daniela Gironi. Ciascuno di noi, nel suo piccolo, è responsabile della protezione della Terra e del suo delicato equilibrio biologico. Attraverso la creazione del marchio “MiglioraBasiglio” abbiamo voluto dare enfasi proprio al coinvolgimento dei nostri cittadini – prosegue Gironi – che devono sentirsi parte attiva nel “migliorare”, attraverso piccoli gesti quotidiani, il proprio territorio. Espandendo il concetto alla giornata che stiamo celebrando è il caso di dire che l’apporto di ciascun individuo, teso a migliorare l’ambiente che lo circonda, è davvero in grado di fare la differenza».

V.A.