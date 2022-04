(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2022. Al Teatro Carcano di Milano proseguono i #FollowTheMonday, una ricchissima programmazione di lezioni sceniche inusuali animate da scrittori, giornalisti, scienziati, divulgatori scientifici, storici, filosofi.



Lunedì 9 maggio alle ore 20.30 Michela Murgia e Chiara Valerio sono in scena con PHON. Istruzioni per l’uso, un nuovo format in cui le due scrittrici e intellettuali adottano il manuale di utilizzo dell’asciugacapelli come paradigma culturale e sociale.



“Immaginiamo che l’umanità si sia, quasi totalmente, estinta e che, trascorso qualche decennio dall’estinzione, un manipolo di adolescenti cresciuti, ignari del mondo, su un’isola sperduta, prenda il mare e giunga sulle coste italiane e non trovi scritti sparsi o libri, ma solo dispositivi e alcuni manuali di istruzione. Supponiamo che da quelli debba dedurre i nostri comportamenti. Cosa penseranno di noi, leggendo queste istruzioni?



Che immagine disegnano di noi i nostri elettrodomestici?



Di certo fanno qualcosa di più di quello per cui sono stati progettati. Dicono qualcosa di più dei loro cigolii, e soprattutto esercitano a qualcosa di più rispetto al loro buon utilizzo.



Sarà internet, sarà il clima politico e civile in cui tutto deve essere immediato, ma nessuno legge più i libretti delle istruzioni, si preferisce premere pulsanti a caso e passare il tempo col servizio clienti per lenire la solitudine di certi pomeriggi. Ma non parliamo di post-umanesimo e politica, parliamo del phon.”