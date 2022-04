Rozza (Pd): Giusto e doveroso onorare con l’intitolazione di un edificio la memoria di Savarino, agente morto in servizio

Ultimo aggiornamento il 22 Aprile 2022 – 18:00

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2022 – Giusto e doveroso onorare con l’intitolazione di un edificio la memoria di Nicolo’ Savarino, agente della polizia locale morto in servizio dieci anni fa. La consigliera regionale del Pd, Carmela Rozza plaude all’iniziativa del Pd di Milano che, con una mozione presentata in consiglio comunale, chiede di intitolare a suo nome uno degli edifici della polizia locale e di istituire un riconoscimento a suo nome per chi fra gli agenti si sia distinto nello svolgimento dl proprio lavoro. “Apprezzo molto- afferma Rozza- l’iniziativa del capogruppo del Pd in consiglio comunale Filippo Barberis. Onorare il sacrificio di Savarino, che ha dato la vita per la comunità, è giusto e doveroso. Ricordarlo significa anche riconoscere il valore di tutti gli agenti di polizia locale che ogni giorno si spendono con generosità per difendere e sostenere i cittadini milanesi”.

Redazione