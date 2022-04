Salinari (F. I.): “Il Municipio 7 non partecipa alla commemorazione del 25 aprile al cimitero Commonwealth” 

Ultimo aggiornamento il 22 Aprile 2022 – 23:42

(mi-loremteggio.com) Milano, 22 aprile 2022 – Il Municipio 7 non partecipa all’appuntamento che avevamo inserito nel calendario Cerimoniale del Comune di Milano in occasione del 25 aprile al Cimitero di Guerra del Commonwealth.

“Dal 2017 come centrodestra abbiamo inserito nel calendario istituzionale ufficiale del Municipio 7 e del Comune di Milano la celebrazione della Liberazione del 25 Aprile in Via Cascina Bellaria al Cimitero inglese di Trenno nel luogo in cui sono sepolti oltre 300 giovani soldati dei novi Paesi del Commonwealth caduti in Italia durante la guerra contro il nazismo”. Lo dichiarano in una nota Marco Bestetti, consigliere comunale di Forza Italia a Milano e Antonio Salinari capogruppo Forza Italia del Municipio 7.

“Abbiamo appreso purtroppo che quest’anno il Municipio non parteciperà alla commemorazione. Un grave segnale di indifferenza verso chi si è battuto per la nostra libertà”.

Redazione