 BAREGGIO – INVESTIMENTI PER QUASI UN MILIONE DI EURO

Ultimo aggiornamento il 23 Aprile 2022 – 11:43

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 23 aprile 2022 – manovra da quasi un milione di euro. L’altra sera, in Commissione Finanze, l’assessore al Bilancio Nico Beltramello ha presentato una variazione per investimenti da 961.000 euro, che sarà approvata durante il Consiglio comunale di mercoledì 27 aprile.

L’elenco è molto lungo e vede, tra le voci principali: 99.000 euro per l’intervento sui solai della scuola Rodari, 90.000 euro per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza nelle zone periferiche, 90.000 euro per la realizzazione di uno Skatepark per l’intrattenimento dei giovani, 75.000 euro per l’acquisto di strutture ginniche per un percorso benessere nei parchi pubblici, 60.000 euro per l’acquisto di attrezzature ludiche per i parchi, 15.000 euro per gli orti comunali, 90.000 euro per le piste ciclabili (nuova delimitazione e segnaletica orizzontale), 15.000 euro per la manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica nei parchi comunali, 40.000 euro per la sistemazione di alcuni lampioni stradali, 95.000 euro per il rifacimento di una parte della pavimentazione dell’asilo nido e 70.000 euro per l’acquisto di due auto elettriche per il Comune.

“In Giunta – ha spiegato l’assessore Beltramello – stiamo già lavorando su un’ulteriore manovra straordinaria da portare in approvazione a fine luglio, nella quale ci sarà il proseguimento del piano sulle manutenzioni stradali”.

“Con questa e con la prossima variazione – ha aggiunto il sindaco Linda Colombo – andiamo a raccogliere i frutti del lavoro di questi anni, dando attuazione a numerosi interventi per i quali stiamo lavorando da tempo, assieme ad altri che si sono concretizzati nel corso del mandato a seguito di confronti con i cittadini come il percorso benessere nei parchi e lo Skatepark, promesso durante la visita degli studenti di Bareggio in Regione Lombardia”.