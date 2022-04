Incidente a Garbagnate Milanese, un ferito trasportato in elicottero al San Raffaele

Ultimo aggiornamento il 23 Aprile 2022 – 16:55

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate Milanese, 23 aprile 2022 – Intorno alle ore 12.30 di oggi, lungo la Strada Provinciale 119dir, in un incidente tra due veicoli, avvenuto all’altezzadella rotonda con la SP 119, sono rimaste coinvolte quattro persone, tra le quali un bambino di 5 anni. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Milano, e sono giunte due ambulanze e un’automedica. Uno dei feriti, è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo, un’ altro, in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi.

V. A.