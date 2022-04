Incidente in tangenziale ovest tra gli svincoli di Assago e Corsico/Gaggiano, ferito 62enne

Ultimo aggiornamento il 23 Aprile 2022 – 16:32

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2022 – Giornata caratterizzata da poco traffico lungo la Tangenziale Ovest, ma, per un incidente, avvenuto intorno alle ore 15.30, tra Interconnessione A7 (Km. 20+366) e il Km. 18+700 (tra gli svincoli di Interconnessione A7 e S.P. 59 Corsico/Gaggiano) in direzione Nord, si sono formati circa due km di coda. Un uomo di 62 anni, ha perso il controllo del proprio veicolo, finendo contro il guardrail ed è stato soccorso dal personale medico di un’ambulanza e da quello di un’automedica ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

V. A.